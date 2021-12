US-Ehepaar entdeckte Bienenstock im Badezimmer

45 Kilo Honig waren im Bienenstock

Nun wollten die Grahams allerdings ihr Bad renovieren, also riefen sie eine Imkerin, die den Bienenstock entfernen sollte. Als diese Anfang November die Wand öffnete, war sie überrascht von der enormen Größe des Bienenstocks: Der Stock war mehr als zwei Meter hoch, 80.000 Bienen lebten dort. Die Imkerin Elisha Bixler sagte gegenüber der „New York Times“, es hätten 45 Kilo Honig in dem Stock gesteckt. „Der Honig war überall, an den Wänden, auf dem Boden, auf meinen Schuhen, am Türgriff“, sagte sie. Fünf Stunden habe sie gebraucht, um den Bienenstock zu entfernen.