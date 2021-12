So wird der Einkauf im Supermarkt billiger

Den einfachsten Tipp kennt wohl jeder: Das Vergleichen von Angeboten und Gutscheinaktionen in verschiedenen Supermärkten kann schon einige Euro einsparen. Was jedoch vielleicht nicht alle wissen: „Teure Markenprodukte liegen oft auf Augenhöhe. Nehmen Sie Produkte aus dem unteren Regal“, sagt Finanzexperte Hagen Luckert, der Geschäftsführer von Infina in Innsbruck, der aber auch einschränkt, dass das „natürlich nicht bei jedem Produkt Sinn macht“. Backpulver, Mehl, Reis oder Nudeln bekomme man so aber deutlich günstiger.