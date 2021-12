Tipps, um die Kosten für Strom unten zu halten

Entwarnung gibt es hingegen für den Fernseher. „Die modernen TV-Geräte sind mittlerweile so konzipiert, dass sie lediglich wenig Strom verbrauchen, was vorteilhaft ist“, klärt Bruno Oberhuber, Geschäftsführer von Energie Tirol, auf. Auch für das Homeoffice, das seit der Corona-Pandemie eine neue Rolle einnimmt, gibt es wertvolle Tipps. So sollte der Drucker oder Scanner nur bei Bedarf eingeschaltet werden. Bei längerer Abwesenheit empfiehlt es sich, den Router vom Stromnetz zu trennen.