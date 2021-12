Ländle-Quereinsteigerin springt auf Olympia-Zug

„Alleine schon die Tatsache, dass ich es auf diese Liste geschaffte habe, ist für mich ein wahnsinnig großer Erfolg“, freut sich die Kästle-Pilotin. „Wenn mir das in diesem Frühjahr jemand gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich nur gelacht.“ Bis Gigler dann tatsächlich im Olympia-Flieger nach China sitzt, ist es aber noch ein weiter Weg. „Um startberechtigt zu sein, muss ich davor Weltcuppunkte holen“, erklärt Sonja. Die wohl einzige Chance dafür, sind die Rennen in Nakiska (Kan). „Ich werde auf jeden Fall alle Formulare ausfüllen, die es braucht, um in Peking dabei zu sein.“