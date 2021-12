Provider mit mehr Umsatz trotz weniger Anschlüssen

In Summe lag der Umsatz mit etwa mehr als 12.800 Breitbandanschlüssen in Österreich im zweiten Quartal bei 393,4 Millionen Euro. „Diese Entwicklung zeigt, dass die Nachfrage nach höherwertigen und damit auch umsatzstärkeren Internetanschlüssen mit hohen Bandbreiten kontinuierlich zulegt“, so RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer.