Regierung steckt 1,4 Mrd. Euro in Breitbandausbau

Bisher hätte nur ein kleiner Teil der Österreicher Zugang zu Internetanschlüssen mit Gigabit-Geschwindigkeit. „Wir haben daher bei der Regierungsklausur beschlossen, dass für den Breitbandausbau 1,4 Milliarden Euro an neuen Mitteln investiert werden sollen“, sagte Kurz. Es sei das größte Budget, das in diesem Bereich in Österreich je in die Hand genommen wurde.