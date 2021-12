Polizei sprengt bisher größte Darknet-Drogenbande

Anonymität im Darknet lockt Kriminelle an

Beim Darknet handelt es sich um einen nur über Anonymisierungsdienste wie TOR zugänglichen Teil des Internets, der in Suchmaschinen nicht auftaucht. Die Anonymität dort schätzen Whistleblower und Oppositionelle in autoritären Ländern, sie lockt allerdings auch Kriminelle an, die auf einschlägigen Marktplätzen Drogen und andere illegale Ware verkaufen.