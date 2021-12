Koks, Speed, LSD: Haft wegen Bestellung im Darknet

Dreijährige Haftstrafe

7,5 Jahre muss der Tiroler, der gerade wegen etwas anderem einsitzt, dann freilich nicht in das Gefängnis. Richter Mair verhängt eine dreijährige Haftstrafe über ihn, 5000 Euro an Einnahmen aus illegalen Aktivitäten muss er an den Staat zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.