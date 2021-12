Erst Lkw in Vollbrand, dann Unfall beim Aufräumen

Gegen 21.20 Uhr brach das Feuer bei dem Lastwagen aus, der am Parkplatz Ampasser Hof an der A12 (Bezirk Innsbruck-Land) abgestellt war. Der Lenker des Fahrzeuges war laut Polizei offenbar alkoholisiert. Er erlitt schwere Verbrennungen und musste von der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden.