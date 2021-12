Chemieunfall sorgt in Vorarlberg für Großeinsatz

Chemie-Alarm in Vorarlberg! Am Freitag kam es in einer Hörbranzer Firma zu einem Zwischenfall mit Salpetersäure und anderen Substanzen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung sowie ein Großaufgebot von Rettung und Polizei rückten an, die Umgebung der Firma wurde großflächig gesperrt.