Scheibenreiniger kommt künftig aus dem Zapfhahn

Scheibenreiniger fürs Auto bekommt man in Plastikflaschen. Warum zapft man die Flüssigkeit nicht einfach wie Sprit an der Tankstelle? Wäre das nicht die Zukunft in Zeiten, da man versucht Plastik zu vermeiden? Das dachte man sich auch bei Genol. Das Unternehmen startet das Scheibenreiniger-Zapfen vorerst an zwei Standorten.