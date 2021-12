Ausgenutzt: Mann wurde Opfer seiner Verliebtheit

Kein Happy End

Die vermeintliche Liebesbeziehung geht nach sechs Jahren mehr oder weniger sexlos in die Brüche. Als sich die Rumänin 2018 über Facebook bei ihm meldet, findet die Romanze ihre Fortsetzung. „Sie sagte, sie wolle einen Verlobungsring, mich heiraten und eine Familie mit mir gründen.“ Also zahlt der Verliebte brav weiter an seine Angebetete.