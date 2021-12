Hacker: „Wien wird bei vorsichtigem Weg bleiben“

Obwohl es die Bundeshauptstadt Wien in dieser Woche raus aus der Höchstrisiko-Stufe geschafft hat, bremst Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Euphorie. „Fix ist: Wien wird bei seinem vorsichtigen Weg bleiben“, betonte der SPÖ-Politiker am Donnerstag in der „ZiB 2“ (siehe Video oben). Gut möglich, dass sogar schon vor den Feiertagen die Regeln für Gastronomie und Co. noch einmal durch 2G Plus verschärft werden.