„Zu Weihnachten ist Kontakt zu Liebsten wichtig“

Der Lockdown für Ungeimpfte geht zwar prinzipiell weiter, am 24., 25. und 26. Dezember sowie zu Silvester am 31. Dezember wird es aber „für Ungeimpfte einen weiteren Grund geben, das Haus zu verlassen, nämlich die Weihnachtsfeier im kleinen Kreis“, so Mückstein. Geimpfte wie Ungeimpfte dürfen sich dann mit bis zu maximal zehn Personen ohne 2G-Nachweis treffen, heißt es. Ab zehn Personen gilt dann wohl wieder 2G - bis zu einem Maximum von 25 Personen. Zu Silvester fällt die allgemeine Sperrstunde um 23 Uhr, es gelten dann die Bestimmungen der jeweiligen Bundesländer. Die 2G-Regelung in Gastronomie und Hotellerie bleibt aufrecht. Die genauen Regelungen finden Sie hier!