Omikron: Aufsperren trotz lauernder Bedrohung

„Werden ein Mindestmaß an Maßnahmen brauchen"

Komplexitätsforscher Peter Klimek sieht es ähnlich: „Wir sitzen derzeit wie das Kaninchen vor der Schlange, die Omikron heißt. Hätten wir es nur mit Delta zu tun, wäre die Bewertung der Lage eine deutlich andere.“ Mit der neuen Variante aber seien alle möglichen Zukunftsformen noch recht unterschiedlich – quasi je nach Pessimismus-Grad. Er rät auf jeden Fall, Maßnahmen wie Händewaschen, Abstand, Maske und 2- bzw. 2G+-Regeln etwa in öffentlichen Innenräumen weiter einzuhalten. „Wir werden ein Mindestmaß an Maßnahmen brauchen“, so Klimek. Es gehe jetzt darum, den Vorteil aus dem Lockdown zu nutzen und den Vorsprung weiter auszubauen. Und mehr über die neue Variante zu lernen.