Nationalrat: fixiert neue Sterbehilfe-Regelung

Für FPÖ „viele Fragen noch offen“

Die FPÖ konnte - wie Justizsprecher Harald Stefan erläuterte - nicht zustimmen, weil das Gesetz „in einem so heiklen Bereich so viele Fragen offen lässt“. So etwa sei nicht geklärt, was mit dem Tod bringenden Präparat zu geschehen hat, wenn es nicht oder nur zum Teil verwendet wird. Und es sei keine Betreuung für jene Menschen vorgesehen, die „sicherlich unter ungeheuerlichem psychologischen Druck“ die Beihilfe zum Selbstmord leisten.