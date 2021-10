Sterbehilfe: „Denn jetzt geht‘s um mein Überleben“

In Europa gehen die Meinungen zur Sterbehilfe weit auseinander. Auch die Regelungen sind unterschiedlich. Aktive Sterbehilfe, also die Tötung eines Menschen auf Verlangen, ist in den meisten EU-Staaten verboten. Ausnahmen bilden die Niederlande, Spanien, Luxemburg und Belgien: Hier sind Ärzte ausgenommen.

Beihilfe zum Suizid, etwa das Beschaffen von tödlichen Medikamenten, die der Patient dann selbst einnimmt, sind in einer Reihe von Ländern erlaubt oder werden zumindest geduldet. Darunter sind neben den eben erwähnten Ländern Deutschland, Estland, Schweden, die Schweiz und ab 1. Jänner 2022 auch Österreich.

Indirekte Sterbehilfe, beispielsweise das Verabreichen starker Schmerzmittel, die den Tod beschleunigen können, ist in vielen der übrigen EU-Staaten zulässig - etwa Großbritannien, Frankreich und Griechenland. Voraussetzung dafür ist aber oft eine Patientenverfügung. Das Gleiche gilt für passive Sterbehilfe, also den Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen wie künstliche Ernährung. Diese ist nur in Polen ausdrücklich verboten - oder in einigen Ländern nicht geregelt, wie etwa in Kroatien.