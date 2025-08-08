Tierschützerin bezahlte Mut mit Knochenbrüchen
Entenquäler beobachtet
Eine 37-Jährige beobachtete am Attersee in Oberösterreich eine Gruppe junger Männer, die es offenbar auf Wasservögel abgesehen hatte. Einer soll sich zuerst sogar auf ein Entenküken gekniet und es dann mit der Hand zusammengedrückt haben. Die Frau sprach den Tierquäler an – ihr Einsatz bescherte ihr einen einwöchigen Spitalsaufenthalt samt OP.
Ihre Zivilcourage musste die 37-Jährige teuer bezahlen. Die Angestellte war am 4. Juli mit einer Freundin am Badeplatz Litzlberg am Attersee. „Ich war im Wasser, als ich gesehen habe, dass eine Gruppe von mehreren jungen Männern einen Schwan sekkiert“, erzählt die Tierfreundin. „Da habe ich noch gedacht, ein ausgewachsener Schwan kann sich selber wehren.“
