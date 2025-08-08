Tierschützerin bezahlte Mut mit Knochenbrüchen

Ihre Zivilcourage musste die 37-Jährige teuer bezahlen. Die Angestellte war am 4. Juli mit einer Freundin am Badeplatz Litzlberg am Attersee. „Ich war im Wasser, als ich gesehen habe, dass eine Gruppe von mehreren jungen Männern einen Schwan sekkiert“, erzählt die Tierfreundin. „Da habe ich noch gedacht, ein ausgewachsener Schwan kann sich selber wehren.“