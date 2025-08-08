Aufregung wegen sündteurem Medientraining in Wien

Die Vorarlberger SPÖ will per Landtagsanfrage die Hintergründe eines überaus fragwürdigen Fortbildungsausfluges nach Wien in Erfahrung bringen. Fünf Spitzenkräfte der Verwaltung hatten dort ein sündteures Medientraining absolviert.
Der Landesamtsdirektor sowie alle vier Bezirkshauptleute Vorarlbergs haben in Wien bei einem Medientraining teilgenommen. Kosten des Fortbildungskurses: satte 14.600 Euro. Reinhold Einwallner, SPÖ-Landtagsabgeordneter und Kontrollsprecher seiner Partei, hat dafür kein Verständnis: „Das zeigt einmal mehr, wie die Prioritäten der schwarz-blauen Landesregierung völlig aus dem Lot geraten sind.“
In einer umfassenden Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner will er einige Fragen beantwortet haben: Wer hat das Medientraining veranlasst? Weshalb mussten die Teilnehmer dafür eigens nach Wien reisen? Wie hoch sind die Gesamtkosten für die Schulung ausgefallen?
„In Zeiten, in denen das Land massiv bei sozialen Leistungen in der Behindertenhilfe, in der Pflege und bei den Schulen spart, fliegt die Spitze der Landesverwaltung für Medientrainings um Tausende Euro ans andere Ende der Republik“, schimpft Einwallner, der zudem den Nutzen der Schulung infrage stellt: „Nur einer der Beteiligten steht regelmäßig vor Mikrofonen.“
Über 14.600 Euro wurden für ein Training ausgegeben, dessen Notwendigkeit fraglich ist. Das zeigt, wie die Prioritäten der Landesregierung völlig aus dem Lot geraten sind.
Reinhold Einwallner (SPÖ)
Dass ausgerechnet der Leiter der Landespressestelle, der kraft seines Amtes tatsächlich in regelmäßigen Kontakt mit den Medien steht, erst gar nicht an der Schulung teilgenommen hat, sei ebenfalls bemerkenswert, so der Sozialdemokrat. Er möchte mit seiner Anfrage auch eine „ehrliche Diskussion“ darüber anstoßen, „wofür in diesem Land noch Geld vorhanden ist und wofür nicht“.
