Aufregung wegen sündteurem Medientraining in Wien

Dass ausgerechnet der Leiter der Landespressestelle, der kraft seines Amtes tatsächlich in regelmäßigen Kontakt mit den Medien steht, erst gar nicht an der Schulung teilgenommen hat, sei ebenfalls bemerkenswert, so der Sozialdemokrat. Er möchte mit seiner Anfrage auch eine „ehrliche Diskussion“ darüber anstoßen, „wofür in diesem Land noch Geld vorhanden ist und wofür nicht“.