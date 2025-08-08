Wenn der Schreibtisch zur Trainingszone wird

Eine weitere Entwicklung in Richtung bewegtes Büro stellen sogenannte Walking Pads dar, die unter höhenverstellbaren Tischen positioniert werden. Während man Mails liest oder Konzepte durchdenkt, lässt sich so in gemächlichen Tempo am Stand gehen und somit wertvolle Schritte sammeln. Der Vorteil: die Bewegung ist gleichmäßig, ruhig, und wirkt dennoch belebend. „Dieses sanfte Gehen aktiviert den Kreislauf, ohne dabei zu ermüden. Es schafft einen Flow-Zustand, der produktiver macht als starres Sitzen“, führt Mag. Bör aus. Auch in kreativen Phasen bringt das Gehen auf dem Laufband neue Impulse. Der Körper ist in Bewegung – und die Gedanken bewegen sich mit. Ideen entstehen oft schneller, Entscheidungen fallen leichter.