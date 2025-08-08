In „Jacken-Affäre“ darf Ex-Kamerad nun aufatmen

Anzeige wegen Veruntreuung

Es dauerte nicht lange, bis ihn ein Anwaltsschreiben erreichte: Er müsse seine Uniform bis 3. Mai zurückgeben, ansonsten erfolge eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft wegen Veruntreuung. „Dazu wurde ich auch von der Polizei in Kitzbühel einvernommen“, blickt Larch zurück. Er ließ sich zunächst nicht drängen, übergab seine Uniform aber am 10. Juni dem Schriftführer des Vereins.