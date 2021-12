Wörthersee: Öko-Qualität nur noch mäßig?

Generell dürfte die Behörde bei Naturschutzbewilligungen am See künftig noch genauer hinsehen. Nachgedacht wird im Amt sogar über Schifffahrtsverbotszonen, um den Wellenschlag zu reduzieren und die Ufer zu schützen. Ursachen für das Verschwinden der Algen könnten auch der Klimawandel und die Erwärmung des Sees sein: Die Wassertemperatur hat um zwei Grad zugenommen, was auch die Durchmischung des Sees stört. Fakt ist, dass etwas passieren muss, um die Öko-Qualität des Wörthersees zu verbessern: Nach der Wasserrahmenrichtline gilt ein Verschlechterungsverbot. Empfindliche Strafen drohen.