Eine Pipeline im Minenfeld

Nochmals: Sollte in der Ukraine etwas passieren, wird Nord Stream 2 zur Vergeltungswaffe in einer Schlacht gewaltiger Sanktionen und Gegensanktionen. Das könnte dann erstmals zum Totalausfall der russischen Erdgaslieferungen führen. Die Versorgung Europas durch die Sowjetunion hatte selbst in den Höhepunkten des Kalten Krieges über ein halbes Jahrhundert klaglos funktioniert. Das war einmal.