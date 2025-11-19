Schwer krank: Virus erstmals auf Mensch übertragen

Der Patient wurde Anfang November mit hohem Fieber, Verwirrung und Atemnot zunächst in Grays Harbor County behandelt und anschließend für spezialisierte Versorgung in ein Krankenhaus in King County verlegt.

Galt eigentlich nur unter Wildtieren als ansteckend

Labortests bestätigten, dass es sich um H5N5 handelt – ein Virus, das bisher nur in Wildvögeln wie Enten und Gänsen sowie in Hausgeflügel nachgewiesen wurde. H5N5 ist eng verwandt mit H5N1, einer bereits bekannten Vogelgrippevariante, die in den USA seit 2022 vorkommt und seitdem insgesamt 71 menschliche Fälle verursacht hat. Bei den meisten Betroffenen verliefen die Infektionen mild, eine Person in Louisiana starb jedoch im Jänner.