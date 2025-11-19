China fährt handelspolitische Geschütze auf

Außenamtssprecherin Mao Ning informierte am Mittwoch die Öffentlichkeit über die Verhängung eines Importverbots für japanische Meeresfrüchte. Die Sprecherin rechtfertigte den Sanktionsschritt damit, dass Japan zugesagte Unterlagen für den Export der Produkte nicht vorgelegt habe und die jüngsten Äußerungen Takaichis große Verärgerung im chinesischen Volk verursacht hätten. Selbst wenn japanische Meeresfrüchte nach China exportiert würden, werde es unter diesen Umständen keinen Markt dafür geben, sagte Mao. Japan müsse mit konkreten Schritten die „politische Grundlage“ der bilateralen Beziehungen, die Takaichi „fundamental beschädigt“ habe, schützen, forderte sie.