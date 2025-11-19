Ärger in Wien: 25.000 Haushalte ohne Fernwärme

Tausende Wiener von Ausfall betroffen

Die Verantwortlichen versprechen höchste Priorität für die schnelle Wiederherstellung der Wärmeversorgung – schließlich betrifft der Ausfall tausende Wienerinnen und Wiener. Parallel zur Störungsbehebung wird bereits an Notlösungen und alternativen Versorgungswegen gearbeitet, um die Bevölkerung so rasch wie möglich wieder warm zu bekommen. „Wir versuchen, die betroffenen Haushalte über eine alternative Leitung zu versorgen“, so Gutenbrunner.