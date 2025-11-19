Vorteilswelt
Süße Momente in Monaco

Prinz Jacques ließ Herzen der Royal-Fans schmelzen

Royals
19.11.2025 14:55
Beim Nationalfeiertag in Monaco sorgten nicht nur Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella für ...
Beim Nationalfeiertag in Monaco sorgten nicht nur Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella für Begeisterung, sondern vor allem Prinz Jacques.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Beim Nationalfeiertag in Monaco zog die Fürstenfamilie mal wieder die Blicke auf sich. Und während Charlène und Gabrielle für modische Highlights sorgten, war es vor allem Prinz Jacques, der die Herzen der Royal-Fans schmelzen ließ.

Für die Fürstenfamilie ist der heutige Mittwoch ein ganz besonderer Tag: Denn am 19. November wird in Monaco traditionell der Nationalfeiertag gefeiert. Einer stahl dabei aber sogar seiner hübschen Mama und seiner süßen Zwillingsschwester die Show: Prinz Jacques!

Der Zehnjährige, der wie seine Zwillingsschwester im Dezember elf wird, rührte nämlich mit seinem süßen Enthusiasmus die Herzen der Zuschauer. In seiner makellosen Uniform bewies der Erbprinz nämlich nicht nur, dass er beim Salutieren längst mit Papa Albert mithalten kann.

Von Papa abgeschaut: Jacques hat die perfekte Pose schon drauf!
Von Papa abgeschaut: Jacques hat die perfekte Pose schon drauf!(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Richtig fesch aufgeputzt: Prinz Jacques begeisterte beim Nationalfeiertag in Monaco die ...
Richtig fesch aufgeputzt: Prinz Jacques begeisterte beim Nationalfeiertag in Monaco die Royal-Fans.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Nationalhymne mitgesungen
Er sang auch noch voller Inbrunst und Begeisterung die monegassische Nationalhymne mit. Ein besonders lieber Moment, der auch auf Social Media bereits geteilt wurde.

Sehen Sie in diesem Clip die liebe Szene mit Prinz Jacques, die aktuell für Begeisterung sorgt:

Jubel bei Balkongruß
Später packte Jacques auch gleich mit an und unterstützte Albert bei der feierlichen Überreichung von Orden und Ehrenzeichen an die Mitglieder der Compagnie des Carabiniers du Prince sowie an mehrere Feuerwehrleute. 

Besonderes Highlight des Tages war aber auch in diesem Jahr der Balkongruß der Fürstenfamilie, der natürlich besonders begeistert bejubelt wurde. Ganz zur Freude der Zwillinge, die wie ihre Eltern stolz in die Menge winkten.

Die Fürstenfamilie grüßte zur Feier des Tages vom Balkon des Palastes.
Die Fürstenfamilie grüßte zur Feier des Tages vom Balkon des Palastes.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Looks auf Farben der Flagge abgestimmt
Für Begeisterung sorgten aber nicht nur Prinz Jacques, sondern auch die Outfits von Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella, die passend zum Nationalfeiertag, der offiziell „La Fête du Prince“ heißt, in Rot und Weiß gekleidet waren.

Während Gabriella ein rotes Mantelkleid, rote Mary Janes und einen Haarreifen mit großer Schleife trug, versprühte Charlène in ihrem weißen Hosenanzug von Armani, zu dem sie einen Fascinator mit Schleier trug, echtes Hollywood-Flair.

Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella hatten ihre Outfits auf die Farben der Flagge ...
Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella hatten ihre Outfits auf die Farben der Flagge abgestimmt.(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Charlène sorgte im Armani-Hosenanzug und mit Fascinator für Hollywood-Flair.
Charlène sorgte im Armani-Hosenanzug und mit Fascinator für Hollywood-Flair.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Eine einfach wundervolle Hommage an die Farben der monegassischen Flagge!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
