Prinz Jacques ließ Herzen der Royal-Fans schmelzen

Beim Nationalfeiertag in Monaco zog die Fürstenfamilie mal wieder die Blicke auf sich. Und während Charlène und Gabrielle für modische Highlights sorgten, war es vor allem Prinz Jacques, der die Herzen der Royal-Fans schmelzen ließ.
Für die Fürstenfamilie ist der heutige Mittwoch ein ganz besonderer Tag: Denn am 19. November wird in Monaco traditionell der Nationalfeiertag gefeiert. Einer stahl dabei aber sogar seiner hübschen Mama und seiner süßen Zwillingsschwester die Show: Prinz Jacques!
Der Zehnjährige, der wie seine Zwillingsschwester im Dezember elf wird, rührte nämlich mit seinem süßen Enthusiasmus die Herzen der Zuschauer. In seiner makellosen Uniform bewies der Erbprinz nämlich nicht nur, dass er beim Salutieren längst mit Papa Albert mithalten kann.
Nationalhymne mitgesungen
Er sang auch noch voller Inbrunst und Begeisterung die monegassische Nationalhymne mit. Ein besonders lieber Moment, der auch auf Social Media bereits geteilt wurde.
Sehen Sie in diesem Clip die liebe Szene mit Prinz Jacques, die aktuell für Begeisterung sorgt:
Jubel bei Balkongruß
Später packte Jacques auch gleich mit an und unterstützte Albert bei der feierlichen Überreichung von Orden und Ehrenzeichen an die Mitglieder der Compagnie des Carabiniers du Prince sowie an mehrere Feuerwehrleute.
Besonderes Highlight des Tages war aber auch in diesem Jahr der Balkongruß der Fürstenfamilie, der natürlich besonders begeistert bejubelt wurde. Ganz zur Freude der Zwillinge, die wie ihre Eltern stolz in die Menge winkten.
Looks auf Farben der Flagge abgestimmt
Für Begeisterung sorgten aber nicht nur Prinz Jacques, sondern auch die Outfits von Fürstin Charlène und Prinzessin Gabriella, die passend zum Nationalfeiertag, der offiziell „La Fête du Prince“ heißt, in Rot und Weiß gekleidet waren.
Während Gabriella ein rotes Mantelkleid, rote Mary Janes und einen Haarreifen mit großer Schleife trug, versprühte Charlène in ihrem weißen Hosenanzug von Armani, zu dem sie einen Fascinator mit Schleier trug, echtes Hollywood-Flair.
Eine einfach wundervolle Hommage an die Farben der monegassischen Flagge!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.