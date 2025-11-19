Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plan Für Jänner steht

FC Bayern München trifft Transfer-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
19.11.2025 14:30
Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Trainer Vincent Kompany, Sportvorstand Max Eberl und ...
Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Trainer Vincent Kompany, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund (v.l.n.r.)(Bild: FC Bayern)

Der Plan des FC Bayern für das Transfer-Fenster im Jänner steht – und er ist relativ überschaubar. Laut „Sportbild“ haben die Münchner nämlich nicht vor, neue Spieler an die Säbener Straße zu holen. 

0 Kommentare

Dem Bericht zufolge sollen Trainer Vincent Kompany, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph mit dem aktuellen Kader zufrieden sein – weshalb also etwas ändern. Der deutsche Rekordmeister hat in der laufenden Saison noch kein einziges Spiel verloren, 16 Siegen steht ein Unentschieden gegenüber.

Zwar ist es möglich, dass der FC Bayern – etwa mit Sacha Boey –  den ein oder anderen Spieler verliert, selbst habe man jedoch keinen Bedarf an Neuzugängen.

Sacha Boey (l.) könnte die Münchner im Winter verlasen.
Sacha Boey (l.) könnte die Münchner im Winter verlasen.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Stammspieler vor Comeback
Hinzu kommt, dass die Langzeitverletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies vor ihrem Comeback stehen. An starken Spielern mangelt es Kompany jedenfalls nicht. Und wie heißt es so schön: Never change a winning team ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
221.178 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
212.841 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
173.037 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
764 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Woher kamen Waffen?
Causa Adeyemi: Neue Details kommen ans Tageslicht
Plan Für Jänner steht
FC Bayern München trifft Transfer-Entscheidung
Neuer Vertrag
Mönchengladbach befördert Polanski zum Cheftrainer
Teenager heiß begehrt
Dortmund und Bayern streiten sich um Top-Talent
Krone Plus Logo
Im Hoffenheim-Jubel
Gehen Sie mit, wenn Schicker wechselt, Herr Ilzer?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf