FC Bayern München trifft Transfer-Entscheidung

Der Plan des FC Bayern für das Transfer-Fenster im Jänner steht – und er ist relativ überschaubar. Laut „Sportbild“ haben die Münchner nämlich nicht vor, neue Spieler an die Säbener Straße zu holen.
Dem Bericht zufolge sollen Trainer Vincent Kompany, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph mit dem aktuellen Kader zufrieden sein – weshalb also etwas ändern. Der deutsche Rekordmeister hat in der laufenden Saison noch kein einziges Spiel verloren, 16 Siegen steht ein Unentschieden gegenüber.
Zwar ist es möglich, dass der FC Bayern – etwa mit Sacha Boey – den ein oder anderen Spieler verliert, selbst habe man jedoch keinen Bedarf an Neuzugängen.
Stammspieler vor Comeback
Hinzu kommt, dass die Langzeitverletzten Jamal Musiala und Alphonso Davies vor ihrem Comeback stehen. An starken Spielern mangelt es Kompany jedenfalls nicht. Und wie heißt es so schön: Never change a winning team ...
