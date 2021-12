G7 drohen Putin mit „massiven Konsequenzen“

Derzeit vergeht beinahe kein Tag, ohne dass neue Warnungen wegen russischer Truppenkonzentrationen an der ukrainischen Grenze ertönen. Die führenden westlichen Industrienationen haben Russland eindringlich vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt und harte Konsequenzen angedroht. „Wir haben von diesem G7-Treffen aus eine klare Botschaft an Wladimir Putin gesendet“, sagte die britische Außenministerin Liz Truss als Gastgeberin der Gespräche am Sonntag in Liverpool.