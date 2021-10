Umstrittene Leitung: Nord Stream 2 mit Gas befüllt

In die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 ist das erste Gas gefüllt worden. Am Montag habe die Befüllung des ersten Strangs begonnen, teilte die Nord Stream 2 AG mit. Die Erstbefüllung sei notwendig, bevor der Gastransport beginnen könne. Wann die Leitung endgültig in Betrieb genommen werden soll, ist unklar, die Betreiberin Nord Stream 2 AG machte dazu keine Angaben.