Sender vermeldet:

1,44 Millionen Zuseher sahen WM-Einzug im TV

Fußball International
19.11.2025 13:38
(Bild: Mario Urbantschitsch)

Im Schnitt 1,44 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten das gestrige Fußball-Länderspiel Österreich gegen Bosnien-Herzegowina auf Servus TV. Der Sender meldete in einer Aussendung einen Marktanteil von 51,7 Prozent (12+) und in der Zielgruppe von 60,7 Prozent. 

Das sei der Höchstwert bei Länderspiel-Übertragungen 2025. Es war außerdem „sowohl bei Servus TV als auch bei Servus TV On die erfolgreichste Sendung im laufenden Jahr“, hieß es.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Sender vermeldet:
Folgen Sie uns auf