1,44 Millionen Zuseher sahen WM-Einzug im TV

Im Schnitt 1,44 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten das gestrige Fußball-Länderspiel Österreich gegen Bosnien-Herzegowina auf Servus TV. Der Sender meldete in einer Aussendung einen Marktanteil von 51,7 Prozent (12+) und in der Zielgruppe von 60,7 Prozent.