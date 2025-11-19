Venedig bringt Tageseintritt für Touristen zurück

Hohe Strafen drohen

Touristen laden sich die Gebühr über das Internet auf ihr Handy und erhalten dafür einen QR-Code. Ohne diesen drohen bei Kontrollen Strafen von bis zu 300 Euro. In diesem Jahr galt die Maßnahme zunächst durchgehend von Ostern bis zum ersten Mai-Wochenende, danach bis Ende Juli an Wochenenden von Freitag bis Sonntag, jeweils zwischen 8.30 und 16.00 Uhr. Ob das Eintrittsgeld tatsächlich die Zahl der Besucher reduziert hat, ist bislang umstritten.