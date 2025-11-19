Unterschiedliche Höhe
Venedig bringt Tageseintritt für Touristen zurück
Venedig geht erneut gegen den Massentourismus vor – und bringt das Eintrittgeld für Tagestouristen zurück. Ab 2026 müssen Besucher an 60 Tagen im Jahr zahlen, wenn sie die Stadt erkunden möchten. Bereits in diesem Jahr hatte die Lagunenstadt Eintrittsgeld erhoben, nun wird die Regelung ausgeweitet.
Die Gemeinde bestätigte, dass die Gebühr im kommenden Jahr zwischen dem 3. April und dem 26. Juli fällig wird. Wer mindestens vier Tage im Voraus bucht, zahlt fünf Euro. Kurzentschlossene, die spontan anreisen, müssen zehn Euro entrichten. Ausgenommen von der Regelung sind unter anderem Einheimische, Kinder und Übernachtungsgäste, die bereits die Kurtaxe entrichten.
Hohe Strafen drohen
Touristen laden sich die Gebühr über das Internet auf ihr Handy und erhalten dafür einen QR-Code. Ohne diesen drohen bei Kontrollen Strafen von bis zu 300 Euro. In diesem Jahr galt die Maßnahme zunächst durchgehend von Ostern bis zum ersten Mai-Wochenende, danach bis Ende Juli an Wochenenden von Freitag bis Sonntag, jeweils zwischen 8.30 und 16.00 Uhr. Ob das Eintrittsgeld tatsächlich die Zahl der Besucher reduziert hat, ist bislang umstritten.
Kritiker bemängeln zahlreiche Ausnahmen
Befürworter sehen in der Maßnahme ein symbolisches Zeichen: Die fragile Stadt müsse geschützt werden. Kritiker bemängeln dagegen die zahlreichen Ausnahmen und das Fehlen einer verbindlichen Obergrenze für Besucher. Heute leben weniger als 50.000 Menschen in der Altstadt, während jährlich Millionen von Touristinnen und Touristen die Lagunenstadt besuchen.
Kommentare
