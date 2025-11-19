Todesliste an Schule und Bub, der mit Messer kam

Mit Freund Tankstelle überfallen

Der Bursche ist der Exekutive bekannt. Er hatte wenige Wochen zuvor mit einem um ein Jahr älteren Freund eine Tankstelle in Wiener Neustadt überfallen. Mit einer Pistole in der Hand drohten sie einem Angestellten (39), griffen selbst in die Kassenlade und flüchteten anschließend mit dem Bargeld. Der 14-Jährige stellte sich zwei Tage später selbst bei der Polizei. Nach 14 Tagen in Untersuchungshaft kam er wieder frei.