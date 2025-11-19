Razzia: Mann flüchtet in Versteck hinter Schrank

Falsche Ausweise, Geheimes Versteck

Das geheime Versteck, das augenscheinlich extra für die mutmaßlichen Schwarzarbeiter gebaut worden sein dürfte, diente offenbar nicht nur einem von ihnen. Laut Behördenbericht sollen dort weitere Mitarbeiter ohne offiziellen Beschäftigungsstatus gearbeitet haben. Arbeiter, die beim Polizei-Check nicht fliehen konnten, versuchten, mit gefälschten Ausweisen ihre Identität zu verschleiern – doch auch diese Masche flog auf. Insgesamt wurden sieben Personen festgenommen, unter anderem wegen illegalen Aufenthalts und Schwarzarbeit.