„Hier wird Fußball mit Herz gespielt!”

Mit 300 Spielern aus sechs Bundesländern, zwei deutschen Traditionsvereinen und rund 500 begeisterten Zuschauern ging am Wochenende der 8. SPIELERPASS CUP presented by BILLA über die Bühne.
Österreichs größtes Hallenfußballturnier für Menschen mit Behinderungen setzte einmal mehr ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion, sportlichen Teamgeist und grenzenlose Spielfreude. Insgesamt 25 Teams traten im Sportzentrum Niederösterreich in drei Leistungslevels und in einem Kids Cup unter dem Motto „Spielfreude voll erleben” gegeneinander an. Erstmals waren mit dem TSV 1860 München und Hannover 96 auch zwei deutsche Klubs vertreten.
Die Freude war neben den 300 Teilnehmer:innen auch SPIELERPASS-Initiator Nikolas Karner deutlich anzusehen: „Mit dem SPIELERPASS CUP presented by BILLA bieten wir den Spieler:innen eine Möglichkeit, ihrer Leidenschaft für den Fußball voll nachzugehen und ein jährliches Fußball-Highlight zu erleben. Dass unser Cup heute einen neuen Teilnehmerrekord erreicht und sogar Teams aus Deutschland anzieht, macht uns unglaublich stolz.“
Prominente Schiedsrichter und starke Unterstützung
Bereits traditionell sorgten erneut zahlreiche bekannte Sportgrößen als Schiedsrichter:innen für Fair Play. Neben den Ex-Nationalspielern und Bundesliga-Legenden Stefan Maierhofer, Andreas Dober, Christopher Dibon, Gerd Wimmer, Wolfgang Knaller, Erwin „Jimmy” Hoffer, Andreas Lukse, Georg Teigl, Thomas Hinum und Mirnes Becirovic stellten sich auch ÖFB-Bundesliga Schiedsrichterin Sara Telek und Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache. SPIELERPASS-Botschafter Stefan Maierhofer, der für sein langjähriges Engagement geehrt wurde: Für mich ist das ein unglaubliches Herzensprojekt. Ich habe selbst Zöliakie, also auch eine kleine Behinderung - und beim SPIELERPASS CUP sieht man einfach: wir sind alle gleich, der Fußball verbindet Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Die Leidenschaft mit der hier jeder dabei sein will und, dass diese großartige Idee Jahr für Jahr weiter wächst – bis über die österreichischen Grenzen hinaus – ist einfach wunderschön mitzuerleben. Hier wird Fußball mit Herz gespielt.“
Auch bei Premierengast Georg Teigl hat der SPIELERPASS CUP nachhaltig Eindruck hinterlassen: „Heute mehr denn je merkt man, dass gewisse Werte in der Gesellschaft verloren gehen – und dann kommt man hierher und sieht, es ist komplett egal ob jemand groß oder klein, jung oder alt, männlich oder weiblich, behindert oder nicht behindert ist: alle haben miteinander Spaß und jeder ist willkommen. Das ist die Kraft des Sports, des Fußballs und des SPIELERPASS CUP. Ich komme nächstes Jahr sicher wieder.”
Ein Versprechen, das auch Stefan Koubek hielt: „Dass die Jungs und Mädels mit Behinderung beim SPIELERPASS CUP eine solche Bühne bekommen und einmal im Mittelpunkt stehen können, ist einfach schön. Ihre Freude und Leidenschaft mitzuerleben und ein kleiner Teil davon zu sein, macht einfach Spaß und darum bin ich hier mit ganzem Herzen mit dabei.”
Begeisterung kam auch bei Hauptsponsor Stefan Weinlich, BILLA-Vertriebsdirektor in Niederösterreich auf: „Wir von BILLA leben Vielfalt, Gemeinschaft und Inklusion. Zu sehen, mit welchem Herzblut die Spieler:innen am Platz stehen, ist großartig. Dieser Tag war geprägt von Zusammenhalt und purer Freude an der Bewegung.“ Österreichweit beschäftigt BILLA mehr als 800 Mitarbeiter:innen mit Behinderungen und setzt zudem zahlreiche Maßnahmen für Barrierefreiheit wie barrierearme Einkaufswägen, die „Stille Stunde“ für Menschen mit Autismus, Kooperationen mit Rainman’s Home sowie weitgehend barrierefreie Services im Markt – die Unterstützung eines inklusiven Fußballturniers wie dem SPIELERPASS CUP als Hauptsponsor passt perfekt zum gelebten Unternehmenswert.
ERGEBNISSE:
Champions: 1. Blau-Weiß Linz, 2. GAK, 3. SKU Amstetten, 4. SK Rapid Wien, 5. SKN St. Pölten, 6. SC Sollenau, 7. Hannover 96
Challengers: 1. TSV 1860 München, 2. Inklusiver FC SPIELERPASS, 3. LAC Inter, 4. FK Austria Wien, 5. ATSV Wolfsberg, 6. SKN St. Pölten 2, 7. Admira Mödling
Stars: 1. SC Pötzleinsdorf, 2. Krems Wachau, 3. SK Sturm Graz, 4. 1.FC Bisamberg, 5. Inklusiver FC SPIELERPASS, 6. SC Göllersdorf, 7. Zwettler Löwen
Kids Cup: 1. FK Austria Wien violett, 2. FK Austria Wien weiß, 3. Austria Salzburg, 4. USC Perchtoldsdorf
