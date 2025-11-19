Prominente Schiedsrichter und starke Unterstützung

Bereits traditionell sorgten erneut zahlreiche bekannte Sportgrößen als Schiedsrichter:innen für Fair Play. Neben den Ex-Nationalspielern und Bundesliga-Legenden Stefan Maierhofer, Andreas Dober, Christopher Dibon, Gerd Wimmer, Wolfgang Knaller, Erwin „Jimmy” Hoffer, Andreas Lukse, Georg Teigl, Thomas Hinum und Mirnes Becirovic stellten sich auch ÖFB-Bundesliga Schiedsrichterin Sara Telek und Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek ehrenamtlich in den Dienst der guten Sache. SPIELERPASS-Botschafter Stefan Maierhofer, der für sein langjähriges Engagement geehrt wurde: Für mich ist das ein unglaubliches Herzensprojekt. Ich habe selbst Zöliakie, also auch eine kleine Behinderung - und beim SPIELERPASS CUP sieht man einfach: wir sind alle gleich, der Fußball verbindet Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Die Leidenschaft mit der hier jeder dabei sein will und, dass diese großartige Idee Jahr für Jahr weiter wächst – bis über die österreichischen Grenzen hinaus – ist einfach wunderschön mitzuerleben. Hier wird Fußball mit Herz gespielt.“