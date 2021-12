Vorwurf der Vergewaltigung: Freispruch im Zweifel

Ein gemütlicher Abend unter Freunden sollte es werden - doch die Vorfälle der damaligen Nacht haben jetzt ein gerichtliches Nachspiel. Doch der Reihe nach. Auf einen Umtrunk hatte sich eine Clique vor einem Jahr in einer Wohnung in Bruck an der Leitha (NÖ) getroffen. Zu später Stunde wollten der 26-Jährige und eine Bekannte Zigaretten holen fahren.