41 Jahre Haft für brutale Vergewaltigung in Wien

Das Opfer ist aus Wien weggezogen, sagt die Mutter. Zu qualvoll ist die Erinnerung an Geschehenes. „Eine ganz normale junge Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand“, sei sie gewesen - bis zu der Nacht, als man in einer Wohnung nach dem Clubbing weiterfeiern wollte. Die beinahe mit ihrem Tod endete. Sie wurde vergewaltigt und so malträtiert, dass sie fast verblutete.