Großes Schweigen zu Mutations-Fällen

Zu den Fällen kommunizieren Salzburgs Politik und Verwaltung auf „Krone“-Anfrage nur sehr zurückhaltend. Bestätigt ist bisher lediglich, dass es sich bei beiden Betroffenen um Reiserückkehrer handelt. Beim Fall im Bezirk Zell am See ist zudem bekannt, dass eine Frau betroffen ist, die mit dem Flugzeug eingereist ist und die dem Vernehmen nach einen milden Verlauf haben soll. Aus dem Büro des Gesundheitslandesrates hieß es dazu: „Die gewünschten Daten liegen unserem Büro nicht vor – alles, was im gesetzlichen Rahmen veröffentlicht werden kann, wurde von der Pressestelle veröffentlicht.“ Auch die Stadt Salzburg gibt sich wortkarg – aus Gründen des Datenschutzes könne zu den Fällen nicht mehr gesagt werden, zumal die Kontaktpersonen alle identifiziert werden konnten. Deswegen sei auch ein öffentlicher Aufruf und die Preisgabe weiterer Details nicht geboten.