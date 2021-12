Sicherheitspaket soll Urlaubsgäste wieder anlocken

„Sorgsam, sicher und sanft“ - so soll der Aufenthalt für Gäste in den heimischen Tourismusbetrieben sein, wie es Andreas Gapp beschreibt, Fachgruppenobmann der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Nach dem verpatzten Start in die Wintersaison will man nun nach dem Ende des Lockdowns kräftig aufholen. Immerhin stornierten rund 50 Prozent aller Gäste ihre bereits gebuchten Weihnachtsferien in Vorarlberg, wie Tourismus-Vorarlberg-Chef Christian Schützinger berichtete. Viele davon wichen auf andere Länder aus, bestätigte Landesrat Christian Gantner.