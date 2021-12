„Als Erstes gab es einen Faustschlag ins Gesicht“

Faustschläge statt Hilfe bekam Jürgen L. (37) aus Mining! Er war - wie berichtete - am Samstag um 2.30 Uhr früh mit seinem Auto in Braunau in einen Graben gerutscht und fragte in seiner Not zwei junge Männer, ob sie ihm beim Rausschieben helfen könnten. Das Duo sagte erst ja - doch wenig später setzte es einen heftigen Kinnhaken ...