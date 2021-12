Innviertler nach Unfall von „Helfern“ ausgeraubt

Opfer eines Raubüberfalles wurde ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Samstag gegen 2 Uhr früh im Stadtgebiet von Braunau am Inn. Der Mann geriet auf einem öffentlichen Parkplatz beim Ausparken mit seinem Pkw in einen Entwässerungsgraben und blieb in diesem stecken. Er ersuchte zwei zufällig vorbeikommende Fußgänger um Hilfe und bot ihnen dafür auch Geld an. Da er aber nur mehr wenig bei sich hatte ging er zu einem nahegelegenen Bankomaten und holte welches.