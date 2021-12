Mega-Bahnausbau kurz vor Abschluss

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag geht die komplett modernisierte Bahnstrecke zwischen Lustenau und Lauterach mit dem Herzstück, dem zweigleisigen Ausbau auf rund 2,6 Kilometern zwischen Hard und Lauterach, in Betrieb. Im neuen zweigleisigen Abschnitt haben die ÖBB insgesamt 3364 Laufmeter Schienen und immerhin 2933 Schwellen komplett neu verlegt. Was jetzt noch kommt, sind die Erneuerung des Bahnhofs Hard-Fussach - dieser wird barrierefrei - sowie der Bau einer gänzlich neuen Haltestelle in Lauterach-Unterfeld. 90 Millionen Euro haben de ÖBB für sämtliche Umbauten investiert.