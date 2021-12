Kein Après-Ski - aber offene Hütten zum Aufwärmen

Der „Einkehrschwung “- für die meisten Skifahrer gehört er zu einem Tag auf der Piste einfach dazu. Mit der Gastro-Öffnung am 17. Dezember werden auch die steirischen Skihütten (endlich) wieder aufgesperrt. Nachdem in der Vorsaison nur ein Abhol-Service angeboten werden durfte, kann man sich heuer also wieder bei Suppe und Tee in der warmen Stube aufwärmen. Für die Wirte ist somit das einst gern zitierte Licht am Ende des Tunnels zumindest wieder zart erkennbar.