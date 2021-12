Öffnungen nach Bedarf: Das sagen die Bundesländer

Kärnten: „Jedenfalls weitere Vorsicht und Sorgfalt“

In Kärnten will man erst am Donnerstag über mögliche Schritte verhandeln. Die Ergebnisse von Mittwoch seien „die Unterkante“ an österreichweit geltenden Maßnahmen, erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach der Sitzung. „Wir werden in Kärnten jedenfalls weiterhin größte Vorsicht und Sorgfalt walten lassen.“ Die Ergebnisse der Konferenz in Wien werde er noch am Mittwoch mit den Regierungskollegen sowie den Sozialpartnern besprechen. Am Donnerstag wird dann über mögliche zusätzliche Maßnahmen für Kärnten beraten.