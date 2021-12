Steirische Gastro-Betriebe in Lockdown-Ehrenrunde

Hoffen auf „normale“ Weihnachtsferien

Etwas besser wirkt die Stimmung in der Hotellerie. „Für uns ist diese Lösung in Ordnung“, stellt Andreas Mayrhofer, Direktor vom Sporthotel Royer in Schladming, klar. Am vierten Adventwochenende sei man gut gebucht - davor wären die 130 Zimmer ohnehin quasi leergestanden. Jetzt hofft man auf möglichst „normale“ Weihnachtsferien. „Aktuell sind wir da optimistisch und wirklich gut gebucht - essenziell ist es natürlich, dass unsere ausländischen Gäste nach ihrem Urlaub nicht mehr in Quarantäne müssen.“