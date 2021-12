Die letzten zwei Flecken im Fleckerlteppich

Kärnten macht alles auf bis auf Gastronomie

Kein Grund für eine „große Öffnungseuphorie“, wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser nach Beratungen zur Lage sagt. Dennoch macht Kärnten am Montag alles auf bis auf Gastronomie und Hotellerie: Die bleiben, wie in der Steiermark, in Niederösterreich und Salzburg, länger zu und öffnen erst am 17. Dezember. Da folgt, wie geplant, auch Oberösterreich: Landeschef Thomas Stelzer sperrt alles bis auf die Nachtgastronomie auf.