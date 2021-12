Kritik an Parkpickerl-Plan: Schwechat bessert nach

Hier kann man künftig zwar weiterhin so lange sein Auto abstellen, wie man möchte – es kostet aber. Mit maximal 6 Euro pro Tag ist die Gebühr zwar nicht gerade happig, für Pendler läppert sich die Summe Tag für Tag allerdings zusammen. Genau diese will man auch abschrecken, denn in Schwechat droht mit dem Wien-weiten Parkpickerl sonst der Verkehrskollaps. Denn zu viele Niederösterreicher würden hier sonst auf die Bahn umsteigen und ihr Auto kostenlos in Schwechat abstellen, so die Befürchtung der roten Stadtregierung.