Neue Forderung nach Straßenbahnlinie bis Schwechat

„Durch das flächendeckende Parkpickerl in ganz Wien ab März 2022 entsteht ein enormer Druck auf die Bezirke an der Stadtgrenze“, so der Schwechater Stadtrat Simon Jahn. Gemeinsam mit grünen Kameraden aus Wien, Heidemarie Sequenz und Andreas Fritsch, präsentierte er deshalb ein neues Konzept für die Braustadt: „Wir müssen uns die Frage stellen, wie bewegen wir die Menschen innerhalb von Schwechat und wie bringen wir sie in die Stadt? Die Straßenbahnlinie 72 bis nach Schwechat zu verlängern, ist schon eine lange Forderung der Grünen aus Simmering und Schwechat. Ein Baubeginn mit 2022 ist möglich, 2025 könnte sie dann in Betrieb gehen.“