Antwort aus Schwechat: Stadt wird Kurzparkzone

Der Wettlauf gegen das Wiener Parkpickerl treibt auch die Stadtgemeinde Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha, vor sich her. Ab 1. März 2022 wird das Stadtgebiet zur Kurzparkzone. Die neue „Grüne Zone“ sorgt nicht nur für Jubelstürme in der Bevölkerung, Bürgermeisterin Karin Baier sieht aber keinen anderen Ausweg