Klar, Fake News müssen widerlegt werden, sogenannte „alternative Fakten“ müssen als das aufgezeigt werden, was sie sind: Keine Alternative zur Wahrheit. Das ist unsere Aufgabe als Journalisten, auch wenn uns Corona-Leugner dafür „Lügenpresse“ nennen.

Aber dieses Apotheker-Ehepaar hat nichts anderes getan, als dem Spruch „Wir sind das Volk!“ zuzustimmen und applaudierend seine Meinung kundzutun. Und DAS muss in unserer Demokratie noch erlaubt sein, selbst für Apotheker, denen man eine Pflicht zur Impfverfechtung abverlangen will. Freie Meinungsäußerung soll standeswidrig sein? Das ist überzogen, dieser „Maulkorb“ passt nicht!